مسعفان يعثران على 47 ألف جنيه داخل سيارة خلال حادث تصادم بالبحيرة.. صور

عثر مسعفان بمرفق الإسعاف فى محافظة البحيرة، اليوم، على 47 ألف جنيه داخل سيارة أثناء حادث تصادم بالطريق الزراعي بدائرة مركز إيتاى البارود.
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة ، بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود ، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة ،الإسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أثناء وقوف السيارة رقم 4638 س ل م نقل قيادة " محمد السيد احمد " والمقيم بناحية دسوق محافظة كفر الشيخ والسيارة رقم س ف ر 1478 قيادة " عطية حمدون عطية"، والمقيم بناحية المحمودية على جانبى الطريق اصطدمت بها السيارة رقم ق ط ا 6251 جامبو محملة بالمواشى قيادة " عبدالله فتحى بيومى ابراهيم " 33 سنة و مقيم بقليوب .
وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثالثة ، ومرافقيه كل من: " أحمد عاشور النحاس" 46 سنة فلاح ، " إبراهيم إبراهيم عبد الرءوف" ، " فرج عبد الحميد محمد السيد" 35 سنة، مصابين بكسور وكدمات وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود العام، وكما أسفر الحادث عن نفوق 3 رؤس مواشى .
وأثناء نقل المصابين عثر المسعفان " محمد سعد محروس، هادى محمد خليف" إسعاف المستشفى العام على 47 ألف جنيه ، بداخل سيارة نقل جامبو وهى إحدى السيارات المتصادمة وتم إثبات المبلغ بالمحضر رقم 6328 جنح ايتاى البارود لسنة 2019 وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة ، بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود ، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة ،الإسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أثناء وقوف السيارة رقم 4638 س ل م نقل قيادة " محمد السيد احمد " والمقيم بناحية دسوق محافظة كفر الشيخ والسيارة رقم س ف ر 1478 قيادة " عطية حمدون عطية"، والمقيم بناحية المحمودية على جانبى الطريق اصطدمت بها السيارة رقم ق ط ا 6251 جامبو محملة بالمواشى قيادة " عبدالله فتحى بيومى ابراهيم " 33 سنة و مقيم بقليوب .
وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثالثة ، ومرافقيه كل من: " أحمد عاشور النحاس" 46 سنة فلاح ، " إبراهيم إبراهيم عبد الرءوف" ، " فرج عبد الحميد محمد السيد" 35 سنة، مصابين بكسور وكدمات وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود العام، وكما أسفر الحادث عن نفوق 3 رؤس مواشى .
وأثناء نقل المصابين عثر المسعفان " محمد سعد محروس، هادى محمد خليف" إسعاف المستشفى العام على 47 ألف جنيه ، بداخل سيارة نقل جامبو وهى إحدى السيارات المتصادمة وتم إثبات المبلغ بالمحضر رقم 6328 جنح ايتاى البارود لسنة 2019 وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.