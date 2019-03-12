سمية العجوز: نحتاج إلى آليات جديدة لحل أزمات الجمعية العمومية للصحفيين

قالت الكاتبة الصحفية سمية العجوز، المرشحة لمنصب نقيب الصحفيين، نحتاج إلى آليات جديدة لحل كافة أزمات الجمعية العمومية ، مشيرة إلى أن مهنة الصحافة تواجه خطر الاندثار.



وأضافت المرشحة على مقعد النقيب خلال الندوة التى تنظمها نقابة الصحفيين للمرشحين على الانتخابات المقرر إجراؤها الجمعة ١٥مارس الجارى ، إلى أن هذه المهنة لا تفرق سيدة أو رجل، ولكن من يستطيع تحمل المسؤولية يجب أن يتصدر المشهد، فالمهنة ليس بها تمييز، كما أن المرحلة الحالية تحتاج آليات جديدة للتعامل مع أزمات الصحفيين.



واستعرضت المرشحة برنامجها الانتخابي قائلة برنامجي يعتمد على الجانب الأدبي والمادي، فمنذ أن تم إلغاء السلطة الرابعة في الدستور تراجعت المهنة، هذا فضلا على ضرورة تطهير المهنة من خلال ميثاق الشرف الصحفي".



وأشارت الى الجانب المادي في برنامجي الانتخابي يأتي على رأسه البدل، والذي يجب أن يعامل معاملة الأجور والمرتبات لأنه حق أصيل، فيجب أن يزيد بنسب ثابتة، كما يجب حل أزمة أرض الصحفيين في مدينة ٦ أكتوبر من خلال صدور قرار تخصيص جديد للأرض".