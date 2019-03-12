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سيارات

صراع جديد بين مرسيدس وفيراري على لقب الفورميولا 1

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:00 م
هاميلتون وفيتل
هاميلتون وفيتل
يتجدد الصراع بين حامل اللقب وبطل العالم 5 مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) وبطل العالم 4 مرات سيباستيان فيتل (فيراري)، في بطولة العالم للفورميولا 1، التي تنطلق يوم الأحد المقبل من حلبة ملبورن الأسترالية.

ويحمل العالم الحالي "للفئة الملكة" العديد من التبديلات على صعيد القوانين التقنية، بداية مع التبديل من ناحية العنصر الانسيابي للسيارات، وتحديدا التغييرات التي طرأت على الجناحين الأمامي والخلفي، مع تبسيطهما بهدف زيادة الاستعراض والتجاوزات على الحلبات، وثانيا من ناحية الوجوه الجديدة عند خط الانطلاق.

ويعتبر هذا الصراع تكرارا لسيناريو عامي 2017، و2018، حيث كانت الغلبة في السباق للتاج العالمي لصالح سائق "الأسهم الفضية" صاحب الـ 34 عاما هاميلتون، بفضل هدوء أعصابه واستقرار أدائه في مواجهة هفوات الألماني صاحب الـ 31 عاما فيتل وفريقه.

وأكد هاميلتون، الذي عادل بألقابه الخمسة رقم الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو، أنه يشعر بالقوة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد عام هو الأفضل له في مسيرة بدأت في 2007.

بينما يضع فريق مرسيدس عينه على الفوز بلقبي السائقين والصانعين للعام السادس على التوالي، في إنجاز فريد من نوعه في عالم الفورميولا 1، ولكن التجارب الشتوية التي أقيمت في برشلونة أدخلت الشك في قلوب عشاق المنطقة الألمانية، حيث ظهر أن فريق فيراري عرف كيف يعكس بشكل أفضل التعديلات القانونية التقنية على سيارته.

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