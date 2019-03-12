وزير الزراعة من البرلمان: مساحات الأرز سترتفع لمليون و100 ألف فدان.. ومصر بها 17 مليون كلب.. وتكلفة إخصاء الواحد 500 جنيه

تثبيت سعر قصب السكر مش بدعة

قمنا بحصر العاملين بقطاع التشجير تمهيدا لتعيينهم

عز الدين أبو ستيت:شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، تنوعت بين أزمة الكلاب الضالة وتعيين عمال التشجير، وغيرها، فضلا عن ملف المياه، وارتباطها بالزراعة.وقال د. عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن السياسة الزراعية في مصر تعمل في إطار تعظيم الإنتاجية من وحده الأرض والمياه، لما نعانيه من محدودية في الأراضي المتاحة، وأيضا محدودية الموارد المائية، مع التأكيد علي دعم سبل البحث الزراعي والأنشطة البحثية التي تؤدي إلي رفع وحدة الأرض من المحاصيل من خلال أصناف جديدة أو توفير حزم جيدة لكل محصول فى المناطق الجغرافية.ولفت وزير الزراعة إلي أنه تم إنشاء الصوامع لاستيعاب المحصول المبشر، ولكن آلية تسعير المحصول خاصة بعد الحديث عن الأسعار العالمية لا تتماشي مع السعر المحلي، مؤكدا أنه طبقا لإحصائيات السعر العالمي تتراوح ما بين 241 دولارا و215 دولارا، بمعني أنه لن يتجاوز 3500جنيه.وأشار إلي إدارة الشئون الإقتصادية فى وزارة الزراعة تقوم بحسب السعر المحلي بعد وضع الاعتبار لتكاليف الإنتاج بما فيها إيجار الأرض، ويحسب هامش الربح بالأٍسعار العالمية للمحصول بحيث يكون السعر المحلي أفضل من السعر العالمي، ومن ثم التواصل مع وزارة التموين لإعلان السعر للتوريد قائلا:" السعر الجديد للعام الجديد 685 وبحسبته يكون أكبر من السعر العالمي".وبشأن محصول القصب، قال وزير الزراعة إن الحكومة رأت تثبت سعر قصب السكر فى العام الحالي، وهذه ليست بدعة جديدة وأنما حدث ذلك في سنوات ماضية كثيرة، وشركات السكر لا تحقق هامش ربح علي طن قصب السكر سوي 100 جنيه بعد المنتجات الثانوية، مؤكدا أن شركات السكر لو تحملت فرق رفع الأسعار سيكون مصيرها نفس مصير شركات الغزل والنسيج ولا بد أن نحافظ علي هذه الصناعة.وفيما يتعلق بمحصول الأرز قال وزير الزراعة: "العام الماضي تلقينا العديد من الشكاوى بشأن محدودية المساحات للزراعه والتى كانت تقدر بـ 724 ألف فدان وارتفعت حتي 850 ألف فدان بعد طلبات النواب إلا أنه فى العام المقبل أبشر الجميع بأن المساحة المنزرعة ستكون مليون و100 ألف فدان مع أصناف جديدة من أنواع الأرز الذي يستحمل الجفاف نوعا ما، مؤكدا أن ذلك يرجع لدور مركز البحوث الزراعية والتى تحتاج لدعم المجلس من أجل كل ما هو جديد، فيما ناشد أيضا ضرورة أن يتم نظر مشروع قانون حماية الأصناف النباتية لإرتباطه بعدد من الاتفاقيات الدولية التى تدعم أصناف جديدة.وفي سياق آخر أكد الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة، أن مصر يوجد بها ما يقرب من 17 مليون كلب، بينهم من 5 إلى 7 ملايين ذكور، وعمليات الإخصاء تتكلف 500 جنيه عن كل كلب، وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الوزارة، خصوصا في ظل احتياجات القطاعات المختلفة بالوزارة للدعم المالي.وقال "أبو ستيت"،: مفيش كلب خرج من مصر بدون ضوابط، مشيرا إلى أنه تم خروج 567 كلبا فقط في 2018، وفقا للاشتراطات المعروفة سواء بوجود تصريح للسفر والفحص الطبي وخلافه، قائلا: «وزي ما في كلاب بتمشي في كلاب بتروح».على جانب آخر أشار الوزير، إلى أن قطاع الثروة الحيوانية التابع للوزارة، يقوم بتكثيف دوره الرقابي والتوعوي وكذلك الإرشاد، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوانات.وبرر الوزير أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف، بسبب الاستيراد من الخارج، مستشهدا بفول الصويا، حيث يتم استيراد 4 ملايين طن سنويا.وأوضح وزير الزراعة، أنه تم رصد 600 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو بالتعاون مع 3 بنوك وطنية.وأكد الوزير، أن أحد أسباب تراجع دور الإرشاد الزراعي، وقلة القوى العاملة في الجمعيات الزراعية، بسبب توقف التعيينات في وزارة الزراعة منذ منتصف الثمانينات، مشيرا إلى أزمات عمالة التشجير ممتدة منذ 20 سنة.وأوضح أن عدد عمالة التشجير وصلت 34 ألف، قائلا: نحن في احتياج لهذه العمالة الآن، على الرغم من أن وقت تعيينهم لم تكن الوزارة في حاجة إليهم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه العمالة لسد العجز في قطاعات الوزارة المختلفة.وأشار إلى أن الوزارة مهتمة بتحصين المواشي من الأمراض، وأهمها الحمى القلاعية، حيث تم تحصين ما يقرب 8 ملايين رأس، مؤكدا أن هذه الحملات تتم في كل مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المسئولة المختلفة.ودعا الوزير، جموع الفلاحيين لتسجيل الحيوانات لما لها من دور كبير في زيادة التحصين ومواجهة الأمراض، قائلا: صحيح التسجيل بيكلف الفلاح 7 جنيهات بسبب العلامة التي يتم ترقيم الحيوان بها، إلا أنها مهمة.وأشار الوزير، إلى أن موازنة الزراعة الاستثمارية تصل لنحو 2,6 مليار جنيه، منها 1,06 مليار لصالح البنك الزراعي، وبالرغم من ذلك تسعى الوزارة تكثف جهودها لوضع خطط واضحة لإعادة قطاع الإنتاج وزيادة الموارد وتنفيذ الخطط والسياسات المحددة وفقا لرؤية مصر 2030.وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه تم الحصول على معونة من منظمة الأغذية والزراعة (فاو).