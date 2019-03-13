فيديوجراف.. شمس صناعية صينية بنهاية 2019‎

تحدت الصين جميع قواعد الطبيعة، وحولت مفاعل توكاماك الاختباري فائق التوصيل (إي إيه إس تي)، إلى شمس صناعية حقيقية، ولكن بدرجات حرارة تفوق الـ 100 مليون درجة مئوية، وذلك في مركزه البلازمي الرئيس.



وبحسب ما أعلنه قونغ شيان تسو، المدير بمعهد تابع للأكاديمية الصينية، فإن درجات الحرارة التي تم تحقيقها تعادل سبعة أضعاف نظيرتها في داخل الشمس، والتي تقدر بـ 15 مليون درجة مئوية، مشيرا إلى تحقيق التجربة المذكورة نحو 50 مليون درجة مئوية في العام الماضي، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل داخل الفيديو..

