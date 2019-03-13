ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فيديو جراف

فيديوجراف.. شمس صناعية صينية بنهاية 2019‎

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:55 م
صدى البلد
إمام رمضان
تحدت الصين جميع قواعد الطبيعة، وحولت مفاعل توكاماك الاختباري فائق التوصيل (إي إيه إس تي)، إلى شمس صناعية حقيقية، ولكن بدرجات حرارة تفوق الـ 100 مليون درجة مئوية، وذلك في مركزه البلازمي الرئيس.

وبحسب ما أعلنه قونغ شيان تسو، المدير بمعهد تابع للأكاديمية الصينية، فإن درجات الحرارة التي تم تحقيقها تعادل سبعة أضعاف نظيرتها في داخل الشمس، والتي تقدر بـ 15 مليون درجة مئوية، مشيرا إلى تحقيق التجربة المذكورة نحو 50 مليون درجة مئوية في العام الماضي، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل داخل الفيديو..

ترشيحاتنا

شاهد .. سقوط طائرة على أحد المنازل بأمريكا

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

وثالثهما الشيطان.. قصة أب وأم قتلا أطفالهما الثلاثة إرضاءً لـ الضُرة العاقر

رسالة دعم مؤثرة من تريزيجيه لـ محمد صلاح: الليلة ستكون الأفضل

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 13-3-2019

مكرم محمد أحمد: الإخوان قتلوا جمال عبد الناصر

حلاوة شمسهم.. حكاية أول شمس صناعية تطلقها الصين في 2019.. 6 أضعاف الحرارة الطبيعية

هآرتس: إسرائيل مرعوبة من التصعيد في المسجد الأقصى وغزة

الصحف العالمية تتغنى بـ رونالدو بعد ريمونتادا يوفنتوس: ملك دوري الأبطال

ربيع ياسين: صالح جمعة أفضل بديل لـ عبد الله السعيد.. فيديو

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو

جوارديولا يتمنى خروج محمد صلاح ورفاقه أمام بايرن ميونخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

فيديو

نوستالجيا.. موسيقار الأجيال: عندي فوبيا وباخد بنج قبل ما أركب طائرة.. فيديو
فيديوجراف.. شمس صناعية صينية بنهاية 2019‎
مرصد الفتاوى: دار الإفتاء تواجه الفكر المتطرف بالتواصل مع الشباب.. فيديو
مشاهد تحبس الأنفاس من الفضاء للقمر الصناعي الجديد إيجبت سات.. فيديو
رئيس الأركان الجزائري: فخورون بعظمة العلاقة بين الجيش والشعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟