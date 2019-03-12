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فن

أمير طعيمة يدعم صلاح : لم يسلم من سهامهم الطائشة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:10 م
أمير طعيمة
أمير طعيمة
محمد بدران
هاجم، الشاعر أمير طعيمة، بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقادهم لمحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي حول تصريحاته الأخيرة حول كونه أفضل لاعب مصر وعربي وأفريقي.

وكتب طعيمة في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "‏‏‏‏حتي ‎@MoSalah لم يسلم من سهامهم الطائشة من خلف الكيبورد "

جدير بالذكر ان محمد صلاح تعرض لانتقادات مؤخرًا على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش الشراكة الإعلانية مع أحد البنوك المصرية، والتى فسرها البعض بأنه وصل لمكانة لم يصل إليها أحد في مصر والوطن العربي وأفريقيا، بأنه يتعالى على الجماهير بعدما أصبح أحد أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى.

أمير طعيمة يدعم صلاح : لم يسلم من سهامهم الطائشة

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