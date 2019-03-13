وثالثهما الشيطان.. قصة أب وأم قتلا أطفالهما الثلاثة إرضاءً لـ الضُرة العاقر



وقال المتهم: «عقب الواقعة اقترحت عليها تنفيذ مشهد من أحد المسلسلات التي كانت تعرض حينها في شهر رمضان، من خلال قيام المتهمين بوضع الجثث في «برميل» ثم رش «بطاس» ومواد كاوية عليهم لإخفاء معالمهم وتحلل الجثث، ثم حمل ما تبقى منهم وألقى به فى الرشاح، وذلك تنفيذًا لرغبة زوجتي الأولى في الخلاص من الأبناء بعدما وعدتني بإهدائي شقة وسيارة ميكروباص».





وقالت المتهمة إيمان والدة الأطفال إنها تزوجت من المتهم عام 2014 وأقامت مع وزوجته الأولى في نفس الشقة، وبعد إنجابها الأطفال، بدأت الزوجة الأولى المتهمة هالة، بالاعتداء عليها بالضرب، وإهانتها لكونها عاقرا لا تنجب وبدأت نار الغيرة تتملك منها وحرضت زوجها عليها وشككت في نسب الأطفال الثلاثة»، مضيفة: «بدأت المشكلات تتفاقم بينهما وطلبت منه التخلص من الأطفال بقتلهم وأنه أجبرها على قتلهم بإغراقهم في طشت مياه حتى فارقوا الحياة وسط صرخاتهم، وأن زوجها استغل تصويرها فيديو حتى لا تقوم بالإبلاغ عن الجريمة، وبعد التأكد من وفاتهم قاموا بحمل الجثث الثلاثة ووضوعها في برميل به مواد كاوية لتحلل الجثة وإخفاء معالمها، ثم حملوا ما تبقى من الجثث وألقوا بهم في أحد المصارف بالمنطقة.



سكتت الأم القاتلة لفترة تحاول أن تمسك دموعها التي أغرقت وجنتيها، وتستكمل أنهم بعد ارتكاب الجريمة عادوا إلى المنزل وهى حزينة وبدأت فصلا جديدا من التعذيب على يد ضرتها وزوجها حتى وصل الحال إلى أنه قام في إحدى المرات بطعنها بـ «إبرة» وحقنها بالكلور والبطاس فى عينها، مما أسفر عن إصابتها بالعمى، فضلًا عن قيامه بإلقاء المياه المغلية عليها، كما قام بكهربة الأبواب والشبابيك لمنعها من الخروج أو حتى فتحها حتى لا تخبر الجيران بما حدث، حتى انتهى بها الأمر في الشارع بعد قيامه بطردها.



واعترفت المتهمة الثالثة زوجة الأب المتهم في التحقيقات بأنها حرضت زوجها على قتل أطفاله الثلاثة دون أن ترتكب الجريمة معهما، وأن دورها كان التحريض على القتل بسبب الغيرة وعدم الإنجاب.



وفي نهاية التحقيقات، أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اعترفوا بارتكاب الجريمة وتبادلوا الاتهامات.



وكان المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث المرج، تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف الجندى واللواء علاء سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الذي أمر بسرعة تشكيل فريق بحث، وبعد التأكد من صحة الواقعة تم ضبط الأم المتهمة وزوجها العاطل و"ضرتها" ليعترف كل منهم بدوره فى الحادث الإجرامي أمام اللواء محمود أبو عمرة، مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم.