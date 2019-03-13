الحكومة: إنفاق 69.6 مليار جنيه من مخصصات الدعم في 6 شهور

خفضت الحكومة من مخصصات الدعم إلي 69.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 69.61 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 500 مليون جنيه.





وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي نفقات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري إلي 112.5 مليار جنيه مقابل 112.452 مليار بنفس الفترة من العام السابق له.



