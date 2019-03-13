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اقتصاد

الحكومة: إنفاق 69.6 مليار جنيه من مخصصات الدعم في 6 شهور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
خفضت الحكومة من مخصصات الدعم إلي 69.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 69.61 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 500 مليون جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي نفقات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري إلي 112.5 مليار جنيه مقابل 112.452 مليار بنفس الفترة من العام السابق له.

ووصل دعم السلع التموينية 68.733 مليار جنيه في أول 6 شهور من العام المالي الجاري مقابل 69.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي. 

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