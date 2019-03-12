ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

سفير تايلاند يشكر مؤسسة الأزهر لرعايتها لطالب أصيب في حادث

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:55 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يطمئن على الطالب المصاب
محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، للوقوف على الحالة الصحية لطالب وافد تايلاندي الجنسية، أصيب بحادث خارج الحرم الجامعي.

وذكر -المركز الإعلامي في بيان له- أن الطالب الوافد نُقل إلى مستشفى الأزهر التخصصى لتوفير الرعاية الصحية له، بتوجيه من فضيلة رئيس الجامعة، فور علمه بالحادث.

واطمأن رئيس الجامعة على حالة الطالب، وتأكد من تقديم وعمل الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة له حتى يتعافى.

من جانبه، وجه سفير تايلاند الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على تقديم رعايتهم وعنايتهم بالطالب، الذى أصيب في حادث خارج الجامعة، مؤكدا أن الأزهر يولي رعاية شاملة بكافة الطلاب الوافدين.

كما تفقد رئيس الجامعة –خلال الزيارة- مختلف الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، واطمئن على العديد من المرضى نزلاء المستشفى، مطالبًا بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لجميع المرضى المترددين على المستشفى من المواطنين.
رئيس جامعة الأزهر يطمئن على الطالب المصاب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على الطالب المصاب
رئيس جامعة الأزهر يطمئن على الطالب المصاب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على الطالب المصاب
رئيس جامعة الأزهر يطمئن على الطالب المصاب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على الطالب المصاب

ترشيحاتنا

رد ناري من محمد صلاح بعد الهجوم عليه من بعض الجماهير

مجلس الأهلي يُعلق على تصريحات رئيس الزمالك

CAF يعلن أسماء حكام مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري الأبطال

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

تامر أمين يكشف نماذج تفصيلية لأسعار السيارات من واقع بيانات الجمارك.. فيديو

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم

ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة قاسية لأمها

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

مجلس العموم البريطاني يصفع ماي ويرفض صفقة بريكست

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

16 % بتيجي بالغلط.. رقم مفزع بشأن عدد المواليد في مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

فيديو

متحدث الوزراء: اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني بحث سبل زيادة الاستثمارات
الوزراء: مقترح محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في مصر
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع الشركات اليابانية وترحيبه بمقترح أبو العينين
شاهد.. تفاصيل لقاء السيسي بـ وزيرة خارجية النرويج والنائب الأول للبشير
أحمد موسى: الرأي العام يريد محاسبة كل من خرب البلد وقتل المصريين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟