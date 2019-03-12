سفير تايلاند يشكر مؤسسة الأزهر لرعايتها لطالب أصيب في حادث

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، للوقوف على الحالة الصحية لطالب وافد تايلاندي الجنسية، أصيب بحادث خارج الحرم الجامعي.



وذكر -المركز الإعلامي في بيان له- أن الطالب الوافد نُقل إلى مستشفى الأزهر التخصصى لتوفير الرعاية الصحية له، بتوجيه من فضيلة رئيس الجامعة، فور علمه بالحادث.



واطمأن رئيس الجامعة على حالة الطالب، وتأكد من تقديم وعمل الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة له حتى يتعافى.



من جانبه، وجه سفير تايلاند الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على تقديم رعايتهم وعنايتهم بالطالب، الذى أصيب في حادث خارج الجامعة، مؤكدا أن الأزهر يولي رعاية شاملة بكافة الطلاب الوافدين.



كما تفقد رئيس الجامعة –خلال الزيارة- مختلف الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، واطمئن على العديد من المرضى نزلاء المستشفى، مطالبًا بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لجميع المرضى المترددين على المستشفى من المواطنين.