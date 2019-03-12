ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كاف يرفع درجة الاستعداد لموقعة الأهلي وشبيبة الساورة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:54 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
عمرو الحلوانى
رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، درجة الاستعداد القصوى لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري التي ستقام مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأبدى الكاف اهتماما خاصا بالإعلام في تلك المباراة، لما تتضمنه من اهتمام عربي كبير بشكل عام، ومصري بشكل خاص، وذلك بسبب موقف الفريقين من المجموعة، وحاجة كلاهما إلى الفوز للتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وقرر الاتحاد الإفريقي تعيين المصري مصطفى طنطاوي مسئولا إعلاميا للمباراة، من أجل تنسيق الناحية الإعلامية وتذليل كافة العقوبات التي قد تواجه الإعلاميين في هذا اللقاء.

ويمتلك مصطفى طنطاوي خبرات كبيرة في العمل الإعلامي على الصعيدين الدولي والإفريقي، بالإضافة إلى عمله السابق في بطولات كبرى مثل كأس العالم.

ترشيحاتنا

تفاصيل بشعة فى واقعة قتل أطفال المرج على يد والديهم.. الزوج حقن عينى زوجته بالبطاس والكلور وأجبرها على إغراقهم.. صور

الريان: للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب لرشاقتها وللرجل الزواج مرة أخرى.. فيديو

حتى لا ننسى.. مرشد الإخوان يجيب على السؤال الأهم عن عدد عناصرهم المسلحة منذ 2006

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة صادمة عن صفقة الظهير الأيسر.. فيديو

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء يعزز الثروة العقارية

مجلس العموم البريطاني يصفع ماي ويرفض صفقة بريكست

8 حالات محظور فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

بعد تحذير الأرصاد منها.. كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية المتوقعة غدا

حادث جديد لطائرة بوينج 737 ماكس متجهة إلى تل أبيب

مواصفات أول سيارة كهربائية من بيجو

ترامب يكشف سبب وقوع حوادث طائرات بوينج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

فيديو

متحدث الوزراء: اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني بحث سبل زيادة الاستثمارات
الوزراء: مقترح محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في مصر
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع الشركات اليابانية وترحيبه بمقترح أبو العينين
شاهد.. تفاصيل لقاء السيسي بـ وزيرة خارجية النرويج والنائب الأول للبشير
أحمد موسى: الرأي العام يريد محاسبة كل من خرب البلد وقتل المصريين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟