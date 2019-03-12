وائل كفوري يشارك صورة حديثة لـ أغنية ولاد الحرام

شارك الفنان اللبناني وائل كفوري صورة جديدة له عبر تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع كلبه، ضمن جلسة تصوير جديدة خضع لها بمناسبة أغنيته الجديدة "ولاد الحرام" التي طرحها مؤخرًا.



وعلق وائل كفوري على الصورة قائلًا: "مساء الخير عالجميع #ولاد_الحرام"، ليتفاعل معه جمهوره ويعربون عن إعجابهم لأحدث إطلالاته.



تجاوزت أغنية ولاد الحرام للنجم اللبناني وائل كفوري المليون الثاني بعد مرور أيام على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.