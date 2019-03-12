ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

وائل كفوري يشارك صورة حديثة لـ أغنية ولاد الحرام

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:44 م
وائل كفوري
وائل كفوري
سعيد فراج
شارك الفنان اللبناني وائل كفوري صورة جديدة له عبر تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع كلبه، ضمن جلسة تصوير جديدة خضع لها بمناسبة أغنيته الجديدة "ولاد الحرام" التي طرحها مؤخرًا.

وعلق وائل كفوري على الصورة قائلًا: "مساء الخير عالجميع #ولاد_الحرام"، ليتفاعل معه جمهوره ويعربون عن إعجابهم لأحدث إطلالاته.

تجاوزت أغنية ولاد الحرام للنجم اللبناني وائل كفوري المليون الثاني بعد مرور أيام على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.
وائل كفوري يشارك صورة حديثة لـ أغنية ولاد الحرام

ترشيحاتنا

ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة قاسية لأمها

صلاح يراوغ خارج المستطيل الأخضر.. الملك المصري يشكو من تصيد أخطائه بعد تصريحات مثيرة

تامر أمين يكشف نماذج تفصيلية لأسعار السيارات من واقع بيانات الجمارك.. فيديو

رجال السلة بالأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري

خالد بن أحمد: وزير الطاقة القطري فقد عقله أثناء علاجه في لندن

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

ميدو يدافع عن محمد صلاح بتصريحات نارية

الأهلي: ندعم الزمالك أفريقيا.. ولم نعترض على تأجيل مباراة المقاولون

هجوم إماراتي عنيف على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

وفاة مصريين وإصابة 11 آخرين في حادث بالكويت

محمد الباز: لقيت نفسي طرف في جريمة قتل أطفال المرج صدفة.. فيديو

الإمارات تتدخل لحل كارثة الطائرة الإثيوبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

فيديو

متحدث الوزراء: اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني بحث سبل زيادة الاستثمارات
الوزراء: مقترح محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في مصر
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع الشركات اليابانية وترحيبه بمقترح أبو العينين
شاهد.. تفاصيل لقاء السيسي بـ وزيرة خارجية النرويج والنائب الأول للبشير
أحمد موسى: الرأي العام يريد محاسبة كل من خرب البلد وقتل المصريين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟