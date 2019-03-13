تفسير الشعراوي لجزء من آية في سورة البقرة ترد على مزاعم اليهود

قال الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، إن اليهود أثاروا إشكالا، بأن الرجل إذا أتى المرأة من الخلف ولو في قبلها، جاء الولد "أحول" العين.
وأضاف "الشعراوي" في فيديو مسجل له، أن الله - سبحانه وتعالى- أراد أن يرد على هذا الزعم فقال في كتابه العزيز "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ" وذلك لإفساح المجال التمتع بالمرأة من الزوج فهو على أى لون من ألوان المتع وكيفما يراه مزاجه.
وتابع: قوله "فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ" منوها أن الحرث هو مكان استنبات النبات، والمعنى يا رجال المسلمون ءاتوا نسائكم على أنهن مكانا للزرع أى زرع الولد وإنجابه والمكان الذي لا يوجد فيه استنبات للزرع لا تأتوا نسائكم منه، فالزرع للمرأة هو مكان استنبات الولد فقط.