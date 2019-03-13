تفسير الشعراوي لجزء من آية في سورة البقرة ترد على مزاعم اليهود

قال الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، إن اليهود أثاروا إشكالا، بأن الرجل إذا أتى المرأة من الخلف ولو في قبلها، جاء الولد "أحول" العين.





وأضاف "الشعراوي" في فيديو مسجل له، أن الله - سبحانه وتعالى- أراد أن يرد على هذا الزعم فقال في كتابه العزيز "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ" وذلك لإفساح المجال التمتع بالمرأة من الزوج فهو على أى لون من ألوان المتع وكيفما يراه مزاجه.



