حملة حق الشهيد تجوب العالم.. المصريون بالخارج يطلقون تدشين الحملة من النمسا ومطالب بتجميد أموال الدول الراعية للإرهاب لصالح أسر الشهداء

تدشين حملة حق الشهيد بالنمسا بمشاركة رؤساء الجاليات

مصريون في حب الخليج تنضم لحملة حق الشهيد

حملة حق الشهيد بأوروبا: الشهداء أنبل المخلوقات





قام أبناء الجاليات المصرية بالخارج، بتدشين حملة حق الشهيد المصري تضامنا مع أسر أهالي شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة بسبب تصديهم للجماعات الإرهابية .





استقبل الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة رئيس الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان المستشار محمد عبد النعيم.





قام عبد النعيم باستعراض أهداف الحملة التي أطلقها من قلب القاهرة تحت عنوان حق الشهيد، مؤكدا أن دماء الشهداء أمانة في أعناقنا جميعا أبناء الشعب المصري، وأن الهدف الرئيسي من الحملة هو في رسالتها التي تهدف الوصول للعالم كله من أن الشعب المصري لا يمكن ان ينسى شهدائه الأبرار، وأنه سيتخذ كل الوسائل للحصول على حقوقهم والثأر لهم.





وأضاف عبد النعيم أن المصريين بالخارج فئة مصرية وطنية حتى النخاع ومن هنا كانت ضمن أولويات مخطننا في العمل على أخذ حق الشهيد، وذلك باعتبارها الفئة الأقدر على شحن الرأي العام العالمي للتحرك ضد الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها والتي خصصنا منها دولتين هما قطر وتركيا حيث إن الدولة الدامغة تؤكد دعمهما للإرهاب، وهو ما جعلنا نتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدولتين.





وأضاف عبد النعيم أننا اخترنا تدشين حملة حق الشهيد مع النمسا وعلى وجه التحديد من مدينة ليوبن من خلال الاتحاد العام للمصريين بالنمسا لما لهذا الاتحاد من دور وطني تجلى بوضوح في السنوات الماضية، وهو ما جعله أحد أهم جمعيات المجتمع المدني المصري في الخارج.





وأعلنت جمعية "مصريون في حب الخليج"، برئاسة عادل حنفي، انضمامها لحملة حق الشهيد، والتي تستهدف مقاضاة وملاحقة كل من قطر وتركيا بسبب دعمهما للإرهاب.





وأكد أن منسق عام الحملة في الإمارات، المهندس مجدي الألفي، رحب بانضمام جمعية مصريون في حب الخليج لهذه الحملة في هذا التوقيت الهام، لافتا إلى أن اختياره ليكون منسقا للحملة في المملكة العربية السعودية.





دعا حنفي، جميع المصريين في الداخل والخارج، لإعلان التضامن مع تلك الحملة، لاسيما أنه ثبت ما تقوم به قطر وتركيا في دعم الإرهاب في مصر، وما ترتب على ذلك من سقوط عشرات بل مئات الشهداء والمصابين، فضلا عن سعيهما لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار في مصر.





أشار إلى أنه منذ 2011 وحتى الآن، قدمت الدولتان دعما ماليا ولوجستيا للإرهاب، كما أنهما فتحا أبواقا إعلامية للهجوم على مصر، وإثارة الشائعات بهدف تقويض عملية التنمية والاستقرار، الذي بدأت البلاد تنعم به في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





توجهت حملة حق الشهيد بأوروبا بالتحية لأبطال الجيش المصري، بمناسبة يوم الشهيد الذي يحل في التاسع من مارس كل عام.





قال حسام بازينة منسق حملة حق الشهيد في النمسا إن أبطال القوات المسلحة البواسل يضربون أروع صور الغناء والتضحية من أجل الحفاظ على تراب مصر المقدس، ومن أجل أن ينعم شعب مصر العظيم بالأمن والأمان.





أضاف بازينة: أن أبطال الجيش العظيم يبذلون الغالي والنفيس ويضحون بأغلى ما يملكون في سبيل هذا الوطن الغالي، وفي سبيل الذود عن تراب مصر المقدس، وحماية حدود الوطن العزيز، وبسط الأمن في ربوع أنحاء البلاد، ولهذا فهم أنبل المخلوقات على الإطلاق.





قال أحمد نصار منسق حملة حق الشهيد في مقاطعة شتايرمارك النمساوية أن جميع أبناء الشعب المصري في الخارج يقدرون ما تبذله أبطال القوات المسلحة المصرية من فداء وتضحية، وأن شهداء الوطن يحتلون مكانة كبيرة في نفوس أبناء الشعب المصري، وأنهم دائما يظلون في قلوب أبناء الشعب المصري.





وذكر منسق حملة حق الشهيد في مقاطعة شتايرمارك النمساوية أن أبطال القوات المسلحة المصرية يسطرون في كل عصر سطور مجد لهذا الوطن الغالي، وأن ما يقدمون من صور التضحيات المشرقة تظل نبراسا للأجيال المصرية المتعاقبة ليسيروا على درب هؤلاء الأبطال محافظين على مصر الكنانة؛ وطننا الغالي.





ومن جانبه قال المستشار محمد عبد النعيم منسق حملة حق الشهيد أن الحملة تؤكد في يوم الشهيد أنها لن تترك حق من ضحوا لأجل هذا الوطن بل ستقف بالمرصاد للجماعات والدول التي كانت وراء الأعمال الإرهابية في مصر وراح ضحيتها أبطال من جيش مصر العظيم.



