تعرف على مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين الجديد

طرحت شركة ديزني للإنتاج السينمائي بوستر جديدا لفيلم "علاء الدين"، ونشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وظهر المصري مينا مسعود، الذي يجسد دور علاء الدين متصدر الافيش، وهو يحمل مصباحه الشهير، فيما يقدم النجم العالمي ويل سميث دور الجني الأزرق.



ولد مينا مسعود في مصر وهاجر إلى كندا، وتخرج في جامعة "Ryerson University" بعد دراسة المسرح.



شارك بالعديد من الأعمال التليفزيونية منها "Nikita" عام 2011، "King" عام 2012، "Open Hart" عام 2015، ومؤخرًا بمسلسل "Tom Clancy’s Jack Ryan".



وقد انتهى مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلم التشويق "Strange But True" المقرر طرحه تجاريًا خلال العام الجاري.



