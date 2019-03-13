معاهد القليوبية الأزهرية تواصل إجراء تصفيات مسابقة تحدي القراءة

واصلت معاهد القليوبية الأزهرية، إجراء التصفياتُ الأولية لتحدّي القراءة العربي، في موسمه الرابع، للعام الدراسي 2018/2019، حيث تم تشكيل لجان تحكيم بالمعاهد تضمّ: شيخَ المعهد، وأخصّائي المكتبة أو القائم بعمله، ومدرس اللغة العربية، وعضو الجودة أو الحاسب الآليّ.



ويُشترط في المتسابق أن يكون قد أتمّ قراءة 50 كتابًا ولخّصهم في الجوازات التي تم تسليمها للمتسابقين، إضافةً إلى القدرة على استيعاب ما قرأه، فضلًا عن التنوُّع في الكتب المقروءة، وأن يكون لدى المتسابق مهارة التحدث والتعبير عن نفسه بصورةٍ جيّدة، كما يتمّ تصعيد الثلاثة الأوائل من كل معهد؛ للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى المنطقة.



وتجرى التصفياتِ بمعاهد: الدير الابتدائي ، وفتيات الدير، والدير بنين، والناصرية، التابعة لإدارة طوخ التعليمية.



وبدأت التصفيات الأولية بالمعاهد، يوم الأحد 2019/3/10، على أن تستمر حتى يوم الاثنين المقبل 18/3/2019. ومن المُقَرَّر إجراء التصفيات على مستوى المنطقة بالديوان العامّ، في الفترة من 23/3/2019 إلى 28/3/2019؛ ليتمَّ تصعيد العشرة الأوائل للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، في أبريل القادم.



