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برلمان

برلماني يطالب بإنشاء جمعية للأخصائيين النفسيين

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:01 ص
النائب مجدي مرشد
النائب مجدي مرشد
القسم السياسي
قال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه لا مانع من إنشاء جمعية للأخصائيين النفسيين ، أما إنشاء نقابة للإخصائيين النفسيين قد يؤدي إلي التطرق لعمل نقابات أخري كإنشاء نقابة لاخصائيي العيون ثم العظام وهكذا، وهذا أمر صعب.

وأشار "مرشد" لـ "صدى البلد"، إلي أهمية دور الأخصائيين النفسيين في تنمية سلوك الأفراد وتخفيف الضغوط والعمل علي حل مشاكلهم بطرق سليمة، مؤكدا علي أن حقوقهم محفوظة وغير مسموح لاحد التعدي عليها.

كانت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون لإنشاء نقابة المهن النفسية إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وتم تحويله للجنة القوي العاملة للمناقشة.

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