اليوم.. انطلاق محاكمة خفير فيلا كلبي القاهرة الجديدة

تنطلق محكمة الجنح لمحاكمة خفير فيلا القاهرة الجديدة، اليوم، بتهمة فى واقعة هجوم كلبين على مواطن بالتجمع الأول.





كانت النيابة، قررت إخلاء سبيل صاحب الكلبين بعدما عقرا مواطن بكفالة 2000 جنيه، وأمرت النيابة بحبس الخفير المسئول 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط الكلبين المتسببين فى عقر المواطنين ووضعهما فى حيازة الحجر البيطرى، تحت الملاحظة 15 يوما، وتشكيل لجنة من الطب البيطرى لفحص حالتهما.



