بسام راضي يكشف تفاصيل اجتماعات الرئيس السيسي مع الوفدين السوداني والنرويجي

عقب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علي لقاء الرئيس السيسي بالوفد السوداني، مضيفا أنها تعد الزيارة الأولى لنائب رئيس جمهورية السودان، بعد تعيينه، بالإضافة إلى اصطحاب مدير المخابرات الوطنية.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " كل يوم"، المذاع عبر فضائية " one "، أن اللقاء تضمن نقل تعازي الرئيس البشير في ضحايا حادث قطار مصر، ومتابعة آخر التطورات في مكافحة الإرهاب، والقضاء عليه، والحديث حول أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى الحديث حول العلاقة الثنائية بين البلدين، موضحا أن مصر والسودان يعدان أكثر دولتين التي تجمعهما لجان مشتركة في كافة المجالات.



وأوضح أن الفترة الأخيرة تم إعادة العلاقة المصرية السودانية بين البلدين، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الدولة، بالإضافة إلى زيادة حجم العلاقات بين الدولتين، مضيفا أن العلاقات بين البلدين تم إعادة صياغتها بشكل مميز للغاية في كافة المجالات.



وأكد أن الدولة المصرية تقدم الدعم للسودان في مواقف المجالات، موضحا أن العلاقة بين البلدين تتواجد منذ قديم الأزل.



ومن ناحية أخرى أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القضية الفلسطينية، كانت محور الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزيرة خارجية النرويج، موضحا أن النرويج تحرص حرصا شديدا علي إنهاء القضية الفلسطينية، وتدعيم المفاوضات خلال الفترة الحالية.



وأوضح أن الرئيس السيسي أكد أن مبادرة السلام العربي التي أطلقها الملك عبد الله في عام 2002، من أجل تعميم السلام في كافة الدول العربية، أظهرت نتائج مبهرة للغاية في توفير الأمن والقضاء على الإرهاب.

