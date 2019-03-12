الوزراء: سنتباهى باستاد القاهرة في بطولة الأمم الأفريقية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع صباح اليوم بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث آخر الاستعدادات والترتيبات لاستقبال بطولة أمم أفريقيا.



وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن رئيس الوزراء وجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز ستاد بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن كل الاستادات ستكون جاهزة قبل بداية البطولة، وسيتم إقامة مباريات تجريبية للتأكد من رفع كفاءتها، لافتا إلى أنه تم استبعاد ستاد بور سعيد من البطولة الأفريقية بسبب طول المدة الزمنية في الإصلاحات.



وأوضح أن استاد السلام سيكون بديلا لاستاد بورسعيد المستبعد من اللجنة المنظمة للبطولة، منوها بأن استاد القاهرة سيتم تجهيزه على أفضل صورة لم نرها من قبل، مؤكدا أن البطولة ستترك لنا 6 استادات مميزة وعلى مستوى عال.