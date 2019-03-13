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اقتصاد

الخارجية الأمريكية تعلن دعمها للجهود الدائرة في الجزائر

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:11 ص
احتجاجات بالجزائر
احتجاجات بالجزائر
أ ش أ
أعلنت الخارجية الأمريكية دعمها للجهود الدائرة حاليا في الجزائر .

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو ، طبقا لقناة الحرة الأمريكية الليلة، إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الدائرة في الجزائر لرسم خط جديد يعكس إرادة الشعب وتطلعه نحو مستقبل زاهر .

وأضاف قائلا: "نحترم حق الجزائريين في التجمع والتعبير عن رأيهم ونتابع التقارير حول تعليق الانتخابات وندعم حق الجزائريين في الانتخاب بشكل حر".

وبقرارات ست وتعهدين أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جدلا استمر في الشارع لقرابة الشهر بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بوتفليقة الذي عاد الأحد الماضي من رحلة علاجية في سويسرا استمرت أسبوعين وأجرى خلالها فحوصات طبية روتينية حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية، أصدر مساء أمس الاثنين قرارات استجاب فيها لمطالب الشعب الجزائري الذي عبر عنها في تظاهرات في كل الولايات منذ 22 فبراير الماضي، كان أبرزها تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة وإجراء تعديلات حكومية واسعة.

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