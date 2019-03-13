برلمانية: مصر لها بصمة قوية في المحافل الدولية

قالت النائبة منى منير عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن مصر أصبحت لها بصمة قوية فى كافة المحافل الدولية، كما أنها تسير بخطى غير مسبوقة فى تفعيل العلاقات مع جميع الدول.



وتابعت "منير"، فى تصريحها لـ"صدى البلد"، أن مصر لها مكاناتها الخارجية المرموقة، كما أن الفترة المقبلة ستشهد مد الجزو وتفعيل العلاقات الخارجية، مشيرة إلى أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، دليل على مكانة مصر.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تلقى دعوة من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان؛ للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي تتولى اليابان رئاستها حاليًا والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري.



وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن السفير الياباني بالقاهرة نقل -ممثلًا عن حكومة بلاده- دعوة رئيس وزراء اليابان.



وأوضح المتحدث أن هذه الدعوة جاءت استنادًا لمكانة مصر في أفريقيا، ورئاستها للاتحاد الأفريقي، ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية.