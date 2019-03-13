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برلمان

نائبة: لا يمكن إغفال دور الإخصائي النفسي في المجتمع

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:01 ص
النائبة إليزابيث
النائبة إليزابيث شاكر
القسم السياسي
قالت النائبة اليزابيث شاكر عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إن عمل النقابات تنظيمي للعاملين بها وحفظ لحقوقهم، مشيرة إلي أن إنشاء نقابة للاخصائيين النفسيين يضمن حقوقهم والنهوض بالمهنة.

وأكدت "شاكر" في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه لا يمكن إغفال دور الإخصائي النفسي في المجتمع لافتة إلي أن النقابة لن تؤثر علي كفاءة العمل أو الدور الذي يقوم بع العاملون، بل تضمن عدم تعدي أحد علي حقوقهم، مطالبة بأهمية تفعيل دورهم في كافة المؤسسات نظرا لأهميته ومساهمته في حل المشكلات.

كانت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون لإنشاء نقابة المهن النفسية إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وتم تحويلة للجنة القوي العاملة للمناقشة.

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