نائبة: لا يمكن إغفال دور الإخصائي النفسي في المجتمع

قالت النائبة اليزابيث شاكر عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إن عمل النقابات تنظيمي للعاملين بها وحفظ لحقوقهم، مشيرة إلي أن إنشاء نقابة للا خصائيين النفسيين يضمن حقوقهم والنهوض بالمهنة.





وأكدت "شاكر" في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه لا يمكن إغفال دور الإخصائي النفسي في المجتمع لافتة إلي أن النقابة لن تؤثر علي كفاءة العمل أ و الدور الذي يقوم بع العاملون، بل تضمن عدم تعدي أحد علي حقوقهم، مطالبة بأهمية تفعيل دورهم في كافة المؤسسات نظرا لأهميته ومساهمته في حل المشكلات.



