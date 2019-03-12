11 ميدالية لجامعة بنها فى بطولة ألعاب القوى

حققت جامعة بنها مراكز متقدمة فى بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى والتى أقيمت بالمركز الأولمبى بالمعادى.



وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب ان جامعة بنها حصدت 11 ميداليه ( 4 ذهبيه و 3 فضيه و4 برونزية ) فى مختلف الالعاب الرياضية على مستوى البطولة .



وأشاد الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بما حققه طلاب الجامعة من نتائج خلال فعاليات بطولة العاب القوى التى شارك فيها 24 جامعة مصرية.



ووجه الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها التهنئة لطلاب الجامعة الفائزين فى الأنشطة الطلابية المختلفة .



واكد "المغربى"، على اهتمام جامعة بنها بالمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعال بين كل الجامعات المصرية.