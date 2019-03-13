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برلمان

نائب يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وفرق العمل

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:01 ص
أطباء
أطباء
القسم السياسي
أعلن النائب مجدي مرشد عن تقدمه بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في حالة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية وفرق العمل في المستشفيات والمنشآت الصحية.

وأكد مرشد في تصريحاته لـ"صدي البلد" أن أي اعتداء على فرد أثناء عمله يعد اعتداء على المنشأة بأكملها، وهذا غير مقبول ويتطلب تغليظ العقوبة بالحبس أو بالغرامة المالية.

أضاف عضو البرلمان، أن وضع الطبيب في مجتمعنا يحتاج إلي وقفة صارمة نظرا لما يتعرض له من كثرة اعتداءات وتسليط الضوء على أخطائه حتى لو كانت بسيطة.

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