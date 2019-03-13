برلمانية: دعوة رئيس وزراء اليابان للسيسي اعتراف ضمني وعالمي بمكانة مصر

أكدت غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، على أن الدعوة التي تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس وزراء اليابان، للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين، اعتراف ضمني وعالمي لمكانه مصر بين الدول.





وأضافت "عجمي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت للعالم أجمع أنه قادر على القيادة والريادة، وخير دليل على ذلك الانجازات التي قام بها في الصناعة والتطوير، لافتة إلى أن مشاركة مصر بمثابة تثمين لهذه الأعمال التي قام بها الرئيس.





واشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة سينتج دمج الخبرات والثقافات المختلفة بين البلدين، مما سيعود بالنفع على الدولة المصرية في النهاية.





وكان قد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان؛ للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي تتولى اليابان رئاستها حاليًا والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري. وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن السفير الياباني بالقاهرة نقل -ممثلًا عن حكومة بلاده- دعوة رئيس وزراء اليابان.



