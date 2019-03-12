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فن

هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في السعودية.. 26 مارس

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:55 م
هاني شاكر
هاني شاكر
سعيد فراج
أعلن الفنان هاني شاكر عبر حسابه الشخصي على تويتر إحياء حفل غنائي في السعودية يوم 26 مارس الجاري بقيادة المايسترو سليم سحاب.

كتب هاني شاكر تغريدة له على تويتر قال فيها: "‏حفل أمير الغناء العربي ‎#هاني_شاكر يوم 26 مارس 2019 في فندق الهليتون في جدة قيادة المايسترو سليم سحاب".

يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر الغنائية، أغنية "خنت نفسى"، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان وتوزيع محمد ضياء، كما أطلق أغنية "خلصت السنة دى"، والتي طرحها مع بداية السنة الجديدة.

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