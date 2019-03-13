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برلمان

برلمانية: تقارير عالمية تتوقع ترشح مصر لـ 7 أكبر قوى اقتصادية في العالم

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:48 ص
النائبة داليا يوسف
النائبة داليا يوسف
القسم السياسي
قالت النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن دعوة للمشاركة للقمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20 وغيرها من المحافل الدولية، أكبر دليل على أن مصر أصبحت دولة قادرة على جذب الاستثمار الخارجي.

وأضافت "يوسف" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن حضور مصر وسط العمالقة الاقتصاديين والصناعيين مهم جدًا، وسينتج عنه الكثير من الدعم للدولة، في جميع المجالات مثل الاقتصادية والصناعة والتعليم والصحة، إضافة إلى خروجها بالاتفاقيات التي ستعود بالنفع على الدولة.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، على أن هناك مجموعة كبيرة من التقارير العالمية الناشئة من المنظمات المختلفة، مثل بنك standard chartered البريطاني وغيره، التي تتوقع أن مصر مرشحة أن تكون سابع أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، وتسبق دول كبرى اقصتاديًا مثل روسيا واليابان وألمانيا، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الاكتشافات التي تمت، مثل حقل ظهر والنور وهما أكبر الحقول اكتشافًا في مجال الطاقة.

وكان قد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان؛ للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي تتولى اليابان رئاستها حاليًا والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري. وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن السفير الياباني بالقاهرة نقل -ممثلًا عن حكومة بلاده- دعوة رئيس وزراء اليابان.

وأوضح المتحدث أن هذه الدعوة جاءت استنادًا لمكانة مصر في أفريقيا، ورئاستها للاتحاد الأفريقي، ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية.

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