ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

راجح واهبة: الترسانة في الممتاز.. وكشري أفضل مدرب

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:57 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد المستشار راجح واهبة نائب رئيس مجلس ادارة نادي الترسانة على صعوبة المباراة المقبلة أمام فريق جمهورية شبين والتي تقام يوم الخميس ضمن منافسات الجولة ال٢٢ من مسابقة دوري القسم الثاني.

وأضاف وهبه في تصريحات خاصة لصدي البلد: المواجهات المقبلة كلها كؤوس ويجب تحقيق الفوز وأنا أثق في اللاعبين وقدراتهم على تحقيق الثلاث نقاط لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

وأكمل: الترسانة في الدوري الممتاز ولا بديل لذلك ومجلس الإدارة علي قلب رجل واحد ويدعم الفريق بكل ما أوتي من قوة لإسعاد الجماهير وعودة الشواكيش لمكانه الطبيعي بين الكبار في الأضواء والشهرة .

واختتم : أحمد كشري افضل مدير فني على الإطلاق ومجلس الإدارة يدعمه بقوة ويثق في إمكانياته للعودة للدوري الممتاز .

ترشيحاتنا

بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم

أستاذ تغذية يحذر: إعادة استخدام زيت القلي يسبب السرطان.. فيديو

شاهد.. انهيار ثلجي يغطي قرية هندية بالكامل

البطلة الأولى للمرأة والساطور.. صعيدية علمت النساء ذبح وتقطيع أزواجهن في أكياس بلاستيك

تعليق المدير الفني للزمالك على تأجيل لقاء المقاولون

أغرقوا الطفل يوم مولده.. مفاجآت صادمة في واقعة قتل أطفال المرج.. فيديو

أمير طعيمة يدعم صلاح : لم يسلم من سهامهم الطائشة

علي جمعة لـ امرأة تشكو زوجها: انتوا السبب.. خليتوا الرجال ينحرفوا.. فيديو

غيرة النسوان.. كيف قتل المتهمين أطفال المرج .. الضرة العاقر أجبرت زوجها على الجريمة .. فيديو وصور

هل ارتفعت حركة بيع السيارات من جديد بعد الـ زيرو جمارك؟

مباشر قطر: تنظيم الحمدين وباترسون يتآمرون ضد مصر والخليج

وكيل مكافحة المخدرات: الإعدام يقع لعقوبة الجلب وتصنيع المواد المخدرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

مستشار البنوك الأمريكية: وصول معدل النمو إلى 5.3% إعجاز
نبيل زكي: مؤشرات الاقتصاد أيام الإخوان كانت بالسالب
استشاري طرق: مجهودات مكثفة تنفذها الدولة لتطوير قطاع النقل.. فيديو
خبير أمني: إخضاع موظفي الدولة لتحليل المخدرات يحد من حركة الطلب عليها
خبير يطالب باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة منظومة النقل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟