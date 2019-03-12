راجح واهبة: الترسانة في الممتاز.. وكشري أفضل مدرب

أكد المستشار راجح واهبة نائب رئيس مجلس ادارة نادي الترسانة على صعوبة المباراة المقبلة أمام فريق جمهورية شبين والتي تقام يوم الخميس ضمن منافسات الجولة ال٢٢ من مسابقة دوري القسم الثاني.



وأضاف وهبه في تصريحات خاصة لصدي البلد: المواجهات المقبلة كلها كؤوس ويجب تحقيق الفوز وأنا أثق في اللاعبين وقدراتهم على تحقيق الثلاث نقاط لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.



وأكمل: الترسانة في الدوري الممتاز ولا بديل لذلك ومجلس الإدارة علي قلب رجل واحد ويدعم الفريق بكل ما أوتي من قوة لإسعاد الجماهير وعودة الشواكيش لمكانه الطبيعي بين الكبار في الأضواء والشهرة .



واختتم : أحمد كشري افضل مدير فني على الإطلاق ومجلس الإدارة يدعمه بقوة ويثق في إمكانياته للعودة للدوري الممتاز .