خبير: نتوقع قيام كامل الوزير بوضع ضوابط العمل داخل السكك الحديدية.. فيديو

قال محمد بدوي نائب رئيس هيئة مترو الأنفاق السابق، إن منظومة السكك الحديدية تحتاج إلى دراسة، ومن المتوقع أن يقوم المهندس كامل الوزير وزير النقل، بوضع ضوابط العمل داخل تلك المنظومة.



وأضاف "بدوي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن إدارة السلامة والجودة من أهم الإدارات داخل منظومة السكك الحديدية والتي تحتاج إلى اهتمام بالغ لتفادي أي حوادث والتقليل من الأخطاء البشرية.



وتابع:" السلامة من المحاور الأساسية التي تقوم عليها منظومة النقل في كل الاتجاهات".

