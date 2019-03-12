ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نوال تعلن انضمامها للجنة تحكيم جديدة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:45 م
الفنانة نوال الكويتية
الفنانة نوال الكويتية
أحمد البهى
أعلنت الفنانة نوال الكويتية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " توتير" عن إنضامها للجنة تحكيم "كالد" للمواهب .

وعلقت قائلة : " سعيدة ومتشرفة جدا جدا كوني ضمن لجنة التحكيم مسرح "كالد" للمواهب الذي تقيمه الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ومتشوقة للقاء أبنائي الحلوين "

وتابعت : " إنتظرونى ١٦ مارس الجاري .

ترشيحاتنا

قصة الطالب «كيرة» مرعب الإنجليز.. طاردته إنجلترا 12 عاما وقتله العملاء في تركيا

الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء يعزز الثروة العقارية

الريان: للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب لرشاقتها وللرجل الزواج مرة أخرى.. فيديو

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية غدا.. فيديو

محمد صلاح: سأضحي بحلمي في دوري الأبطال من أجل الدوري الإنجليزي

ننشر أسباب إلغاء احتكار Bein Sports لمباريات السعودية.. فيديو

أغرقوا الطفل يوم مولده.. مفاجآت صادمة في واقعة قتل أطفال المرج.. فيديو

البطلة الأولى للمرأة والساطور.. صعيدية علمت النساء ذبح وتقطيع أزواجهن في أكياس بلاستيك

محمد الباز: لقيت نفسي طرف في جريمة قتل أطفال المرج صدفة.. فيديو

حتى لا ننسى.. مرشد الإخوان يجيب على السؤال الأهم عن عدد عناصرهم المسلحة منذ 2006

أول تعليق من الولايات المتحدة على قرارات الرئيس الجزائري بوتفليقة

استبعاد جوهرة ليفربول من مباراة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

مستشار البنوك الأمريكية: وصول معدل النمو إلى 5.3% إعجاز
نبيل زكي: مؤشرات الاقتصاد أيام الإخوان كانت بالسالب
استشاري طرق: مجهودات مكثفة تنفذها الدولة لتطوير قطاع النقل.. فيديو
خبير أمني: إخضاع موظفي الدولة لتحليل المخدرات يحد من حركة الطلب عليها
خبير يطالب باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة منظومة النقل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟