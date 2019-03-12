نوال تعلن انضمامها للجنة تحكيم جديدة

أعلنت الفنانة نوال الكويتية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " توتير" عن إنضامها للجنة تحكيم "كالد" للمواهب .
وعلقت قائلة : " سعيدة ومتشرفة جدا جدا كوني ضمن لجنة التحكيم مسرح "كالد" للمواهب الذي تقيمه الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ومتشوقة للقاء أبنائي الحلوين "
وتابعت : " إنتظرونى ١٦ مارس الجاري .
وعلقت قائلة : " سعيدة ومتشرفة جدا جدا كوني ضمن لجنة التحكيم مسرح "كالد" للمواهب الذي تقيمه الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ومتشوقة للقاء أبنائي الحلوين "
وتابعت : " إنتظرونى ١٦ مارس الجاري .