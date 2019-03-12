وكيل مكافحة المخدرات: الإعدام يقع لعقوبة الجلب وتصنيع المواد المخدرة

قال اللواء أحمد عبد الحكيم ، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسبق، أن عقوبة الإعدام تقع على عقوبة الجلب ، وتصنيع المواد المخدرة .



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " one"، أن الفترة الأخيرة انتشرت عقاقير مخدرة مختلفة، موضحا أن من وقت لآخر، يتم تغيير المواد الكيماوية من أجل تخفيف العقوبة في حالة ضبطهم .



أوضح أنه لابد من دخول تلك العقوبات تحت عقوبة التجريم، للحفاظ علي الدولة وتطبيق القانون، مؤكدا، أن المتقدمين للكليات العسكرية ،وبعض الوظائف الهامة داخل الدولة، يتم توقيع الكشف عليهم للتأكد من عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة.



وتابع: "هناك نوعين من المكافحة الأولى وهي العرض، وهي ضبط تجار المواد المخدرة ، والثانية وهي خفض الطلب وهي إجراء التحاليل علي العاملين داخل الدولة، لأن روح المواطن تحت أيديهم".

