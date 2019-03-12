توزيع 27 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية في السويس

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بحضور خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة بتوزيع عدد 27 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء السويس في احتفالية أقيمت بقاعة ديوان عام المحافظة مساء اليوم.



وقدم صقر التهنئة للأسر التي حصلت على الوحدات السكنية، مؤكدا عليهم بضرورة الحفاظ علي هذه الوحدات السكنية والانتقال إليها في موعد أقصاه الأول من شهر مايو 2019 .



وقدم المحافظ الشكر لمديرة التسكين صباح محمد والمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان واللجنة المشكلة لبحث الحالات والجهات التي شاركت في أعمال البحث الاجتماعي لهذه الأسر.



حضر اللقاء كل من رؤساء الأحياء ومديري التضامن الاجتماعي وخدمة المواطنين والصحة والأوقاف والقوى العاملة ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وأهالي الأسر المستحقة لهذه الوحدات.