صمت المسئولون وتحدث الفيسبوك.. غموض واقعة العثور على سمكة الشمس السامة في كفر الشيخ وبيعها للأهالي

تسود حالة من الغموض الشديد حول الأنباء المتداولة حول عثور صيادين على سمكة كبيرة الحجم بميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، تزن نحو طن وتعرف باسم سمكة الشمس المحيطية، حيث لم تخرج جهة رسمية تثبت صحة أو نفي هذه الأخبار، في ظل استياء من المواطنين بعدم تحنيطها من قبل العلماء والباحثين المتخصصين، وإيداعها في متاحف هيئة علوم البحار.





ولم يصرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، حتى الآن، رسميًا حول واقعة العثور على سمكة الشمس المحيطية، التي تداولت الأخبار غير المؤكدة عنها بأنها جرى شحنها على سيارة ربع نقل، وبيعها لأحد تجار السمك وتقطيعها لبيعها في أحد أسواق البرلس بالكيلو، بالرغم من تحذيرات بعض الباحثين منها تناولها لثبوت وجود سموم بها وأضرارها الصحية.





وحذَّر الدكتور علي سليمان، أحد الباحثين بمعهد علوم البحار، من هذه السمكة، حيث كتب منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، السبت الماضي، قائلًا "النهارده ظهرت سمكة الشمس المحيطية بميناء البرلس ببلطيم ولم يخبرنا أحد ووزنها حوالى 1 طن نحن كجهة علمية متخصصة في علوم البحار " المعهد القومي لعلوم البحار، وزارة البحث العلمي".





وأضاف، الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار، خلال منشوره، "وأخيرًا تم بيع السمك لتاجر أسماك وتم تقطيعها وبيعها للناس ليأكلوها وهي سمكة عظمية سامة جدا جدا جدا وهي موطنها المحيط الأطلسي، وأنا أوجه نداء للمسئولين لإنقاذ الناس من هذه الكارثة، لا حول ولا قوة إلا بالله".





وبالرغم من كل هذه الأخبار التي لم يثبت صحتها من عدمه، سوى تداول بعضها على هيئة منشورات عبر صفحات الأخبار الخاصة ببعض مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تصدر محافظة كفر الشيخ بيانًا رسميًا تؤكد فيه حقائق العثور على هذه السمكة لاستجلاء الحقيقة أمام الرأي العام، ومحاسبة المقصرين عن السماح ببيع هذه السمكة النادرة، حال التأكد من صحة الأخبار الخاصة بها.





ووفقًا للمعلومات العلمية المؤكدة، أن سمكة الشمس تحتوي على بعض السموم، حيث سمكة شمس المحيط تعرف أيضًا باسم مولا مولا أو خفاقة البيض هي أثقل الأسماك العظمية وزنًا، إذ يصل وزنها إلى ألف كيلوجرام، ويزيد طولها عندما تمد زعانفها الظهرية والبطنية، وهذا النوع من الأسماك يعيش في المياه المعتدلة والاستوائية حول العالم.





وتشير المعلومات إلى أن السمكة تبدو للوهلة الأولى كأن نصفها الخلفي مفقود لعدم امتلاكها الزعنفة الذيلية، إذ شكلها يشبهه رأس سمكة مع ذيل وجسمها مسطح افقيًا، ويميل جلدها إلى اللون البني بينما قد يصل سمكة يصل إلى 15 سنتيمترا، وتمتاز السمكة بأن زعانفها الصدرية صغيرة و دائرية، و فمها صغير صعب الإغلاق، و عيونها صغيرة مقارنة بحجم جسمها، و أسنانها ملتحمة لتكوِن ما يشبه المنقار.



