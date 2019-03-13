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تعليم

محاكاة لجامعة الدول العربية طلابية بمكتبة 6 أكتوبر

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف
نظّمت مكتبة جامعة 6 أكتوبر بالتعاون مع كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة لقاء محاكاة يضم نخبة من طلاب كليات الجامعة عن جامعة الدول العربية وقد تضمن تعريف بنشأة جامعة الدول العربية وأهدافها وإنجازاتها .

قدم المحاكاة الطالب محمد ياسر وأخرى تحدثت عن دور الأمين العام للجامعة العربية ومهامه وعدد أمنائها قدمتها الطالبة روميساء أيمن واخيرا محاضرة تناولت القطاعات التى توجد بجامعة الدول العربية قدمتها الطالبة آية علاء . 

وتمت المناقشة تحت إشراف رئيسة اللجنة الاكاديمية الطالبة سلسبيل مدحت , حيث بلغ عدد الحضور نحو 85 طالبًا وطالبة .

محاكاة لجامعة الدول العربية طلابية بمكتبة 6 أكتوبر
محاكاة لجامعة الدول العربية طلابية بمكتبة 6 أكتوبر
محاكاة لجامعة الدول العربية طلابية بمكتبة 6 أكتوبر
محاكاة لجامعة الدول العربية طلابية بمكتبة 6 أكتوبر

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