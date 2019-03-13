المركزي: تراجع أرصدة البنوك داخل وخارج مصر لـ 1.4 تريليون جنيه بنهاية 2018

انخفضت أرصدة البنوك داخل وخارج مصر إلى 1.4 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 1.5 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له بفارق 100 مليار جنيه ومقارنة بـ1.42 تريليونا في أكتوبر السابق له بفارق 20 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ان حجم أرصدة الإقراض والخصم للعملاء في ديسمبر الماضي بلغت 1.814 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.8 تريليون في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بـ1.701 تريليون في أكتوبر 2018.



