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ديني

مستشار المفتي: إدراك جزء من الصلاة يتحقق به ثواب الجماعة.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:19 ص
رجل يصلي في المسجد
رجل يصلي في المسجد
محمد شحتة
ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "لم أدرك إلا التشهد الأخير.. فهل أدرك ثواب صلاة الجماعة؟

وقال عاشور، في لقائه على فضائية "الناس"، إن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه لو أدرك الركوع في الركعة الأخيرة فقد أدرك ثواب الجماعة، وبعضهم قال بمجرد إدراكه جزءا من صلاة الجماعة فقد أدرك ثواب الجماعة.

وأشار إلى أن هناك فرقا بين ثواب الجماعة وبين الأفعال في الصلاة، فحضور تكبيرة الإحرام أو الركعات الثلاثة أو الأربعة لهم أجر خاص.

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