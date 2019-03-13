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حوادث

اليوم.. نظر طعن متهم على سجنه 10 سنوات بقضية "أحداث عنف حلوان"

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:30 ص
المتهم عقب القبض
المتهم عقب القبض عليه
محمد زهير - عمرو خليفة
تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "عماد عبد الباقى" على حكم سجنه بقضية "أحداث عنف حلوان".

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة المتهم عماد عبدالباقي، بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة المتهمين الثاني والثالث المتهمين بالتظاهر بمنطقة حلوان في مارس عام 2015، ووجهت النيابة العامة عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والتظاهر بدون تصريح، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين.

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