ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

البرلمان التونسي يحمل الحكومة مسئولية وفاة 12 رضيعا.. ووقفة احتجاجية أمام مبنى حكومة الشاهد.. والائتلاف الحاكم يدعو بسرعة عقد جلسة مناقشة مع الحكومة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:00 ص
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
شريف سيد
  • البرلمان التونسي يحمل الحكومة مسئولية وفاة 12 رضيعا في الحضانة 
  • وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة التونسية 
  • نواب النهضة يطالبون بعقد جلسة المناقشة في أسرع وقت 

اتهم نواب البرلمان التونسي الحكومة بالمسئولية عن حادثة وفاة 12 رضيعا بمركز المولودين حديثا، وطب الرضيع بمستشفى الرابطة، ودعوا رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى الحضور في أقرب وقت للحوار حول هذه الحادثة، وما أثارته من استياء لدى الشعب التونسي.

وأجمع نواب المعارضة في البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة خصص جانب منها للحديث عن الحادثة وفق صحيفة الشروق التونسية أن قرار مكتب المجلس بعقد جلسة عامة للاستماع الى رئيس الحكومة، يندرج ضمن مهام المجلس في ممارسة دوره الرقابي وتحميل المسئوليات للأطراف المعنية فضلا عن الوقوف عن حقائق وأسباب الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها 12 رضيعا، داعين رئيس الحكومة الى الاستجابة لدعوة المجلس والحضور خلال الأيام القليلة المقبلة.

واتهمت الكتلة الشعبية على لسان رئيسها أحمد الصديق، الحكومة بالمسؤولية عن الحادثة الأليمة"، معتبرا، أن الشعب التونسي يدفع فاتورة تدهور سياسات الائتلاف الحاكم في الصحة بعد مصادقته المتكررة على ميزانيات ليبرالية وموغلة في خدمة اللوبيات".

في المقابل، أيد نواب الائتلاف الحاكم التسريع بعقد جلسة حوار مع الحكومة، وأكد النائب عن كتلة حركة النهضة، الحبيب خذر، ضرورة عقد الجلسة في أقرب وقت حتى يتم الوقوف على أسباب هذا الحادث.

أما النائب فيصل التبيني عن حزب الفلاحين، فقد رفع علبة كرتونية بها بعض المواد الغذائية، تنديدا بتسليم جثامين الرضع لاهاليهم في علب كرتونية، متهما أحزاب الائتلاف الحاكم بشراء الأصوات للوصول الى السلطة ونكث العهود الانتخابية ومن ثم انتهاج سياسات "غير شعبية" كانت حصيلتها وفاة الأطفال الرضع".

وعبر عدد من النواب عن عدم رضاهم من الأداء البرلماني للمجلس، إذ أكد نعمان العش عن التيار الديمقراطي، أن المجلس تخلف عن إجراء جلسة حوار شهريا مع الحكومة مثلما ينص على ذلك نظامه الداخلي، في حين عبرت النائبة سامية عبو عن امتعاضها الشديد مما وصفته ب"السياسات الرامية الى خدمة مصالح اللوبيات على حساب الصحة العمومية".

وكان 12 رضيعا لقي مصرعهم في مستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، بحسب وزارة الصحة التونسية.

وعقدت الحكومة التونسية اجتماعا طارئا على خلفية الحادث، حيث ترأس الاجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل.

وفتحت وزارة الصحة تحقيقا في الأمر، كاشفة عن الأسباب الأولية لوفاة الرضع، حيث بينت النتائج الأولية للأبحاث أن الوفيات يرجح أن تكون ناتجة عن تعفنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية choc septique، وقد تم رفع العينات لدى الولدان والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفنات.

وأكدت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف على خلفية وفاة 12 رضيعا في مستشفى الرابطة.

كما شارك العشرات في وقفة أمام قصر الحكومة بالقصبة، للتنديد بوفاة 12 طفلا وليدا في حضانة للأطفال في مستشفى الرابطة بالعاصمة، وذلك بعد مشادات وتدافع مع قوات الأمن، التي حاولت منع تجمع المشاركين في المظاهرة في فترة أولى.

وانتقد المشاركون، الحكومة وسياستها في مجال الصحة العمومية وحملوها المسؤولية عن الوفيات الناجمة عن خطأ طبي واتهموها بالتبعية للخارج وعدم القدرة على معالجة مشاكل البلاد.

وأوقفت الشرطة أحد الأشخاص ونقلته إلى مركز الشرطة المجاور عند محاولتها منع الوقفة، مطالبة بترخيص.

ترشيحاتنا

هجوم إماراتي عنيف على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

تعليق المدير الفني للزمالك على تأجيل لقاء المقاولون

تراجع مبيعات أكبر سوق للسيارات في العالم

حادث جديد لطائرة بوينج 737 ماكس متجهة إلى تل أبيب

ضربات موجعة لمهربى السموم.. الداخلية تحاصر تجارة الكيف.. إحباط ترويج أطنان من الحشيش وملايين الأقراص المخدرة

قرار عاجل من الإمارات بخصوص طائرات Boeing 737 MAX

قصة الطالب «كيرة» مرعب الإنجليز.. طاردته إنجلترا 12 عاما وقتله العملاء في تركيا

مكافأة خاصة من فرجاني ساسي ومحمود علاء لشباب الزمالك بعد الفوز على الأهلي

صحفي إسباني يكشف لـ صدى البلد كواليس الساعات الأخيرة لعودة زيدان إلى ريال مدريد

شاهد.. انهيار ثلجي يغطي قرية هندية بالكامل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

منة شلبي: قرأت رواية تراب الماس بعد تصوير الفيلم.. فيديو
هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس لدور الـ 8 بدوري الأبطال على حساب أتلتيكو..فيديو
منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن.. فيديو
على طريقة نمبر وان.. محمد إمام وسط المعجبين أثناء تصوير هوجان.. فيديو
مستشار البنوك الأمريكية: الأسعار ترتفع بطريقة كوميدية بسبب جشع بعض التجار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟