البرلمان التونسي يحمل الحكومة مسئولية وفاة 12 رضيعا.. ووقفة احتجاجية أمام مبنى حكومة الشاهد.. والائتلاف الحاكم يدعو بسرعة عقد جلسة مناقشة مع الحكومة

البرلمان التونسي يحمل الحكومة مسئولية وفاة 12 رضيعا في الحضانة

وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة التونسية

نواب النهضة يطالبون بعقد جلسة المناقشة في أسرع وقت

اتهم نواب البرلمان التونسي الحكومة بالمسئولية عن حادثة وفاة 12 رضيعا بمركز المولودين حديثا، وطب الرضيع بمستشفى الرابطة، ودعوا رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى الحضور في أقرب وقت للحوار حول هذه الحادثة، وما أثارته من استياء لدى الشعب التونسي.وأجمع نواب المعارضة في البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة خصص جانب منها للحديث عن الحادثة وفق صحيفة الشروق التونسية أن قرار مكتب المجلس بعقد جلسة عامة للاستماع الى رئيس الحكومة، يندرج ضمن مهام المجلس في ممارسة دوره الرقابي وتحميل المسئوليات للأطراف المعنية فضلا عن الوقوف عن حقائق وأسباب الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها 12 رضيعا، داعين رئيس الحكومة الى الاستجابة لدعوة المجلس والحضور خلال الأيام القليلة المقبلة.واتهمت الكتلة الشعبية على لسان رئيسها أحمد الصديق، الحكومة بالمسؤولية عن الحادثة الأليمة"، معتبرا، أن الشعب التونسي يدفع فاتورة تدهور سياسات الائتلاف الحاكم في الصحة بعد مصادقته المتكررة على ميزانيات ليبرالية وموغلة في خدمة اللوبيات".في المقابل، أيد نواب الائتلاف الحاكم التسريع بعقد جلسة حوار مع الحكومة، وأكد النائب عن كتلة حركة النهضة، الحبيب خذر، ضرورة عقد الجلسة في أقرب وقت حتى يتم الوقوف على أسباب هذا الحادث.أما النائب فيصل التبيني عن حزب الفلاحين، فقد رفع علبة كرتونية بها بعض المواد الغذائية، تنديدا بتسليم جثامين الرضع لاهاليهم في علب كرتونية، متهما أحزاب الائتلاف الحاكم بشراء الأصوات للوصول الى السلطة ونكث العهود الانتخابية ومن ثم انتهاج سياسات "غير شعبية" كانت حصيلتها وفاة الأطفال الرضع".وعبر عدد من النواب عن عدم رضاهم من الأداء البرلماني للمجلس، إذ أكد نعمان العش عن التيار الديمقراطي، أن المجلس تخلف عن إجراء جلسة حوار شهريا مع الحكومة مثلما ينص على ذلك نظامه الداخلي، في حين عبرت النائبة سامية عبو عن امتعاضها الشديد مما وصفته ب"السياسات الرامية الى خدمة مصالح اللوبيات على حساب الصحة العمومية".وكان 12 رضيعا لقي مصرعهم في مستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، بحسب وزارة الصحة التونسية.وعقدت الحكومة التونسية اجتماعا طارئا على خلفية الحادث، حيث ترأس الاجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل.وفتحت وزارة الصحة تحقيقا في الأمر، كاشفة عن الأسباب الأولية لوفاة الرضع، حيث بينت النتائج الأولية للأبحاث أن الوفيات يرجح أن تكون ناتجة عن تعفنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية choc septique، وقد تم رفع العينات لدى الولدان والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفنات.وأكدت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف على خلفية وفاة 12 رضيعا في مستشفى الرابطة.كما شارك العشرات في وقفة أمام قصر الحكومة بالقصبة، للتنديد بوفاة 12 طفلا وليدا في حضانة للأطفال في مستشفى الرابطة بالعاصمة، وذلك بعد مشادات وتدافع مع قوات الأمن، التي حاولت منع تجمع المشاركين في المظاهرة في فترة أولى.وانتقد المشاركون، الحكومة وسياستها في مجال الصحة العمومية وحملوها المسؤولية عن الوفيات الناجمة عن خطأ طبي واتهموها بالتبعية للخارج وعدم القدرة على معالجة مشاكل البلاد.وأوقفت الشرطة أحد الأشخاص ونقلته إلى مركز الشرطة المجاور عند محاولتها منع الوقفة، مطالبة بترخيص.