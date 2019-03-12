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أخبار العالم

مثول مسئولين أردنيين أمام المحكمة بتهمة الكسب غير المشروع

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:45 م
محاكمة مسئولين أردنيين
محاكمة مسئولين أردنيين
رويترز
مثل أكثر من 25 رجل أعمال ومدير دائرة جمارك ووزير سابق للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي والرشوة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء في واحدة من أكبر قضايا الفساد في المملكة منذ سنوات.

ووضع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز محاربة الكسب غير المشروع ضمن أولويات الحكومة بعد أن عينه العاهل الأردني الملك عبد الله في يونيو لنزع فتيل أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات في سنوات ضد سياسات اقتصادية تبنتها الحكومة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وزيادات في الضرائب لم تلق قبولا شعبيا.

وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسي عوني مطيع و28 من المتعاونين معه تهربوا من سداد 539 مليون دينار (760 مليون دولار) من خلال تقديم رشاوي لمسؤولين لتفادي دفع رسوم جمركية وضرائب على أنشطة لإنتاج التبغ والسجائر المقلدة.

ومن بين الاتهامات التي يواجهها المشتبه بهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المشددة تعريض الأمن والمجتمع للخطر وتهديد الموارد الاقتصادية للبلاد.

وذكرت مصادر قضائية أن المتهمين قد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لا تقل عن 15 عاما. ولم يقر المتهمون بالذنب.

وقال الادعاء إن مطيع نفذ استثمارات في مصانع بملايين الدولارات داخل المنطقة الحرة في البلاد وقدم رشا لمسؤولين لتهريب سجائر مقلدة تحمل علامات تجارية دولية وإغراق السوق بها.

ووفقا لخبراء في القطاع، فإن إيرادات الدولة من الضريبة المفروضة على السجائر، والبالغة 70 بالمئة، تتجاوز 1.7 مليار دولار سنويا.

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