اليوم.. طعن 40 أمين شرطة على حكم عزلهم من العمل بجنوب سيناء

تنظر محكمة النقض، الطعن المقدم من 40 أمين شرطة طعنوا على حكم السجن المشدد 3 سنوات وغرامه 6 آلاف جنيه والعزل من الوظيفة الصادر من محكمة الجنايات، لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل.



وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد قنصوة أصدرت حكما السجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، لخمسين أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، فى القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ ورقم 1139 لسنة 2017.