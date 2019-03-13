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حوادث

اليوم.. طعن 40 أمين شرطة على حكم عزلهم من العمل بجنوب سيناء

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:15 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
محمد زهير - عمرو خليفة
تنظر محكمة النقض، الطعن المقدم من 40 أمين شرطة طعنوا على حكم السجن المشدد 3 سنوات وغرامه 6 آلاف جنيه والعزل من الوظيفة الصادر من محكمة الجنايات، لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل.

وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد قنصوة أصدرت حكما السجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، لخمسين أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، فى القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ ورقم 1139 لسنة 2017.

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