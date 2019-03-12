مصرفيون: إقرار قانون التعامل غير النقدي خطوة لاستكمال الإصلاح الاقتصادي و التشريع لن يكلف أي أعباء على المواطنين

نائب محافظ البنك المركزي: القانون لن يضيف أي أعباء على المواطن

رئيس المصرف المتحد: قانون الدفع الإلكتروني خطوة للتيسير على العملاء

أشاد خبراء البنوك والمصارف بموافقة ثلثي من مجلس النواب على قانون التعامل غير النقدي المقدم من الحكومة، مؤكدين أنها خطوة تدعم الجهود الارتقاء بالخدمات المصرفية للجمهور واستكمال عمليات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي.وثمن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد على إسراع مجلس النواب في حسم قانون المدفوعات الإلكترونية و السداد غير النقدي في جلسته المنعقدة أمس، معتبرا انها خطوة تسهم في التيسير علي عملاء البنوك والجهاز المصرفي للقيام بدوره في الانتقال لمنظومة الدفع الإلكتروني .وأوضح " القاضي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن البنوك قطعت شوطا مهما في ذلك الملف غير ان هناك بعض الوقت سيتم اتخاذه لتفعيل منظومة التعامل غير النقدي بعد التأكد من اكتمال البنية التحتية تكنولوجيا لتطبيقات التعاملات الرقمية سواء عبر الموبايل البنكي أو تقنية QR.وذكر " القاضي" أن كلا من البنك الاهلي المصري و المصرف المتحد وبنك مصر والقاهرة، قطعوا شوطا هاما في تعزيز تلك الملفات من خلال مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني و التعامل اللا نقدي المؤمنة جيدا، مشيرا إلى أن اعتماد تقنيات الدفع الإلكتروني ستحتاج لمواكبة التجار التطورات التكنولوجية ووجود بنية اساسية لديهم لتفعيلها وقبول التعامل بها.وأشار إلى أن المنظومة الجديدة اكتملت في وقت قصير وبالتالي فإن القانون الذي تم التوافق عليه سيسهل الأمور على العملاء، معلنا عن أنه بحلول مايو المقبل سيكون هناك تقنيات التعامل غير النقدي باللمس والمعروفة بتقنية " كونتاكت ليس" بمعنى يتم تمرير الموبايل الشخصي للعميل على لوحة الكترونية مربوطة بحسابه البنكي ويتم سداد مدفوعاته إلكترونيا.وأكد أن البنك المركزي يقوم بدور رائد في اكتمال البنية التشريعية والتكنولوجية من خلال اقتراب حسم قانون البنوك والذي تم التوافق عليه مع الجهاز المصرفي باعتباره سيتكامل مع الإجراءات التي قامت بها الحكومة لقبول عمليات الانتقال للمجتمع اللا نقدي.وأكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري أنه تفعيلًا لخطة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ؛ فقد وافق مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وأوضحت هلال أن من أهداف الخطة تمكين المجتمع المصري من التحول إلى مجتمع رقمي أسوة بالدول الكبرى في العالم.وأشارت إلى أهمية هذا القانون لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الأكثر قدرة على النمو وتحقيق التقدم والتنمية.وأكدت أن القانون هو إحدى الثمار الهامة لدعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجهود كافة وزارات الحكومة وقطاعات البنك المركزي ومؤسسات الدولة المعنية لوضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية والارتقاء بنظام المدفوعات المصري وبالخدمات المصرفية، وتوفير فرصة لشرائح مختلفة من المجتمع للتمتع بمزايا الدفع غير النقدي.وقالت هلال: إن الدراسات الخاصة بهذا القانون والتي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام؛ منذ تبنى البنك المركزي فكرته وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات في اجتماعه الأول في 3 يونيو 2017 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى كَلَّفَ لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري؛ ولجنة التعديلات التشريعية برئاسة وزير العدل، بإعداد مواد القانون ليتم التحول تدريجيًا إلى مجتمع غير نقدي.كما تم الاستعانة بالآراء والمقترحات المُقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعى خصوصية الحالة المصرية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الدفاع؛ الداخلية؛ المالية؛ التخطيط ؛ العدل؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهيئة الرقابة الإدارية؛ والهيئة العامة للرقابة المالية؛ ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والبنوك المصرية وغيرها من الجهات المختصة.وقال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات إن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خاصةً وأن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تمامًا، وأن ذلك لن يُكًلَّف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة.وأكد أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية.وأشار "حسين" إلى استعداد قيادات البنك المركزي المصري للتعاون مع الجهات التي يخاطبها القانون حول وضع آليات التنفيذ لدى تلك الجهات وأضاف أن مواد القانون تعتمد منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية، نظرًا للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات.وأضاف أنه قد رُوعِيَّ في مواد القانون مبدأ التطبيق التدريجي للنظام الجديد من خلال منح الجهات المخاطبة به مهلة كافية للاستعداد وفقًا لخطة مدروسة شاركت فيها الوزارات والجهات المختصة لضمان سهولة التنفيذ.ووافق البرلمان أمس بأغلبية ثلثي الأعضاء على قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.