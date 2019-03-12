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مستشار البنوك الأمريكية: وصول معدل النمو إلى 5.3% إعجاز

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:49 م
الدكتور نبيل زكي
الدكتور نبيل زكي المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية
كـريـم الخـطيب
قال الدكتور نبيل زكي المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، إن مصر في حالة حرب داخليا وخارجيا ووصول معدل النمو الى 5.3% إعجاز، موضحا أن مصر شهدت وضعا كارثيا بامتياز لولا القرارات الاقتصادية.

أضاف «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن 247 تريليون دولار حجم الديون على مستوى العالم، و 10 دول في العالم هي من تجاوزت 50% في معدلات النمو.

وأشار المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، إلى أن 2.5 مليون مولود في مصر سنويا، والزيادة السكانية تلتهم أي معدلات للتنمية، لافتا إلى أن هناك ملفات لم تفتح لابد أن نركز عليها خلال الفترة القادمة منها الدعم.

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