قطار المحاكمات غدا.. محاكمة مرسي في قضية اقتحام الحدود.. و271 متهما بقضية حسم 2 ولواء الثورة.. والحكم في غرفة عمليات رابعة.. وطعن 40 أمين شرطة على حكم عزلهم من العمل بجنوب سيناء

إعادة محاكمة مرسى فى قضية اقتحام الحدود

انطلاق محاكمة خفير فيلا كلبي القاهرة الجديدة

دعوى تبعية مستشفى سعاد كفافي لـ"التعليم العالي"

محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

الحكم على متهم بـ "غرفة عمليات رابعة"

محاكمة 4 متهمين بسرقة شركة اتصالات شهيرة بالمقطم

نظر طعن متهم على سجنه 10 سنوات بقضية "أحداث عنف حلوان"

طعن 40 أمين شرطة على حكم عزلهم من العمل بجنوب سيناء

تنظر محكمة النقض، الطعن المقدم من 40 أمين شرطة طعنوا على حكم السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 6 آلاف جنيه والعزل من الوظيفة الصادر من محكمة الجنايات، لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل؟وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد قنصوة أصدرت حكما السجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، لخمسين أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بـ الإضراب وتعطيل العمل، فى القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ ورقم 1139 لسنة 2017.وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين من الأول إلي العاشر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه، وأداء مبلغ 1000 جنيه قيمة التلفيات بالتضامن بين المتهمين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وذلك في القضية رقم 97لسنة 2017 .وتنظر محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "عماد عبد الباقى" على حكم سجنه بقضية "أحداث عنف حلوان".كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة المتهم عماد عبدالباقي، بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة المتهمين الثاني والثالث المتهمين بالتظاهر بمنطقة حلوان في مارس عام 2015، ووجهت النيابة العامة عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والتظاهر بدون تصريح، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين.تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بسرقة مبالغ وممتلكات من شركة اتصالات شهيرة بالمقطم.وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد.أ"، و"محمد. ع"، و"هانى إ"، و"مصطفى ص"، تهمة سرقة المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرا وقيمة بالتحقيقات، والمملوكة لشركة اتصالات شهيرة ، بأن قاموا بكسر الأقفال الخاصة بالشركة ليلا مستخدمين أسلحة بيضاء " مقص حديدى، عتلة، مفك" على النحو المبين بالتحقيقات.وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطةحكمها على المتهم عاطف محمد حسن أبو عيد، فى إعادة إجراءات محاكمته، والصادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد، بقضية "غرفة عمليات رابعة".ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين فى القضية عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.وتنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".وجهت النيابة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.وتنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من المستشار يحيى عبد المجيد، التي يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة.وقال "عبد المجيد"، في دعواه، إنَّ قرار غلق المستشفي من وزارة الصحة بدعوى أنَّها غير مرخصة جاء مجحفًا، رغم مرور 20 عامًا على إنشائها وعملها كمستشفى جامعي وفق القانون، الذى يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشرى بإنشاء مستشفى جامعى لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.وتنطلق محكمة الجنح لمحاكمة خفير فيلا القاهرة الجديدة بتهمة فى واقعة هجوم كلبين على مواطن بالتجمع الأول.كانت النيابة، قررت إخلاء سبيل صاحب الكلبين بعدما عقرا مواطن بكفالة 2000 جنيه، وأمرت النيابة بحبس الخفير المسئول 4 أيام على ذمة التحقيقات، وامرت بضبط الكلبين المتسببين فى عقر المواطنين ووضعهما فى حيازة الحجر البيطرى، تحت الملاحظة 15 يوما، وتشكيل لجنة من الطب البيطرى لفحص حالتهما.وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.