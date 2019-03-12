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محافظات

محافظ السويس يكلف بعدم استلام أعمال رصف إلا بعد التأكد من المواصفات القياسية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:44 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
حسن غنيمة
شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على وجدي السيد مدير مديرية الطرق والنقل بعدم استلام أي أعمال لرصف الطرق الا بعد التأكد من تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة للطرق .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ للمدن السكنية بحي عتاقة والتي رافقه خلالها كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس.

وخلال الزيارة قرر المحافظ تكليف هيئة الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بإنشاء مدرسة للتعليم الاساسي بمدينة الحرية الجديدة لخدمة أبناء المدينة.

تفقد صقر أعمال رصف وتطوير محو الطرق الذي يربط مدن الشهداء والنهضة والحرية الجديدة والقديمة واحد واليسر ومدن الإسكان الاجتماعي بحي عتاقة، كما تفقد أعمال الرصف التي تتم بمدينتي الشهداء والنهضة، والتي تنتهي الأعمال بها بداية شهر مايو القادم.

وخلال الجولة كلف المحافظ محمود أبو زهرة رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس بسرعة صيانة واصلاح خطوط الصرف الصحي وغرف التفتيش بالمدينتين قبل البدء في أعمال الرصف، كذلك تكليف وليد شوقي رئيس حي عتاقة بسرعة غلق وتأمين المحولات والعلب الكهربائية داخل المدن حفاظا علي الارواح ، مشددا علي رفع الاكشاك العشوائية والمخالفة والإشغالات بمدن حي عتاقة .

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