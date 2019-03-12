ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مسلسل أهو ده اللى صار يقترب من نصف مليون مشاهدة في حلقته الـ22

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:31 م
ابطال مسلسل أهو ده
ابطال مسلسل أهو ده اللى صار
أحمد البهى
دخلت الحلقة 22 من مسلسل" أهو ده اللى صار" ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحققت الحلقة ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام، لتحتل المرتبة الـ9 من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها العمل القائمة منذ إذاعته.

المسلسل بطولة كل من "روبي ومحمد فراج وأحمد داوود واروى جودة وسوسن بدر وعلي الطيب وهشام إسماعيل ومحمود البزاوي وهبة عبد الغني وإلهام عبد البديع وعماد إسماعيل وعدد كبير من النجوم".

المسلسل تدور أحداثه في 100 عام حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية من خلال شخصيات علي بحر أصداف ونادرة وخديجة هانم ويوسف نوار عبر قرن من الزمان نرى ما الذي صار بين العشاق، المسلسل تم تصويره في عدة مواقع تصوير وعلى مدار ستة أشهر كاملين.

ترشيحاتنا

خبير: نتوقع قيام كامل الوزير بوضع ضوابط العمل داخل السكك الحديدية.. فيديو

16 % بتيجي بالغلط.. رقم مفزع بشأن عدد المواليد في مصر.. فيديو

الأهلي: ندعم الزمالك أفريقيا.. ولم نعترض على تأجيل مباراة المقاولون

ضربات موجعة لمهربى السموم.. الداخلية تحاصر تجارة الكيف.. إحباط ترويج أطنان من الحشيش وملايين الأقراص المخدرة

في أولى جولاته.. كامل الوزير يستمع لشكاوى المواطنين داخل محطة مصر .. فيديو

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة صادمة عن صفقة الظهير الأيسر.. فيديو

ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة قاسية لأمها

رد ناري من محمد صلاح بعد الهجوم عليه من بعض الجماهير

ننشر أسباب إلغاء احتكار Bein Sports لمباريات السعودية.. فيديو

تعليق المدير الفني للزمالك على تأجيل لقاء المقاولون

الصدفة تقود لاعتقال سائق تاكسي بعد 10 سنوات من اغتصابه سيدتين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن.. فيديو
على طريقة نمبر وان.. محمد إمام وسط المعجبين أثناء تصوير هوجان.. فيديو
مستشار البنوك الأمريكية: الأسعار ترتفع بطريقة كوميدية بسبب جشع بعض التجار
المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية: مصر حققت إنجازا كبيرا خلال وقت قصير
خبير: نتوقع قيام كامل الوزير بوضع ضوابط العمل داخل السكك الحديدية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟