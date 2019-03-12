مسلسل أهو ده اللى صار يقترب من نصف مليون مشاهدة في حلقته الـ22

دخلت الحلقة 22 من مسلسل" أهو ده اللى صار" ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.



وحققت الحلقة ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام، لتحتل المرتبة الـ9 من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها العمل القائمة منذ إذاعته.



المسلسل بطولة كل من "روبي ومحمد فراج وأحمد داوود واروى جودة وسوسن بدر وعلي الطيب وهشام إسماعيل ومحمود البزاوي وهبة عبد الغني وإلهام عبد البديع وعماد إسماعيل وعدد كبير من النجوم".



المسلسل تدور أحداثه في 100 عام حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية من خلال شخصيات علي بحر أصداف ونادرة وخديجة هانم ويوسف نوار عبر قرن من الزمان نرى ما الذي صار بين العشاق، المسلسل تم تصويره في عدة مواقع تصوير وعلى مدار ستة أشهر كاملين.