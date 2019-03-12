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محافظات

استغلال مباني الصحة لعلاج الفيروسات الكبدية بالمنيا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:06 م
اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،
ايمن رياض
كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا بزيادة عدد المراكز الطبية لعلاج الفيروسات الكبدية، للحالات الإيجابية والتى تبين إصابتها بالفيروس بعد أن قامت بإجراء المسح الطبى خلال حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى انطلقت فى الأول من مارس الجارى وتستمر لمدة شهرين تنتهى نهاية أبريل القادم للوصول لمجتمع صحي وسليم.

يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين من التكدس والزحام بالمركز الغربى بمدينة المنيا، كما وجه المحافظ باستغلال المبانى الطبية التابعة للصحة والتأمين الصحى لعلاج المواطنين بالاضافة إلى استغلال مراكز علاج الفيروسات التابعة لمديرية الصحة، وذلك تخفيفيًا وتيسيرًا على المواطنين .

كما وجه المحافظ بحسن استقبال المواطنين المترددين على المراكز لصرف علاج الفيروس بالمجان للمصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، وشدد على الالتزام بالمواعيد المحددة للحملة والتي تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً .

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير هيئة التأمين الصحي فرع المنيا بتوفير مكان بجوار المركز مجهز ومزود بكراسي انتظار يليق لاستقبال المواطنين من كبار السن للحصول على الخدمة الطبية بالمجان والعمل على راحتهم.

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