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أخبار البلد

قناة TeN تعلن انضمام الإعلامي أحمد خيري

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:19 م
انضمام الإعلامي أحمد
انضمام الإعلامي أحمد خيري، إلى أسرة المذيعين بقناة TEN
حمادة خطاب
أعلنت قناة TeN الفضائية فى بيان لها ، انضمام الإعلامي أحمد خيري، إلى أسرة المذيعين القناة، وذلك في إطار خطة التطوير المستمرة والشاملة، التي تحدث داخل المحطة، ومن المقرر أن يبدأ أحمد خيري العمل مع قناة TeN خلال الأيام القليلة المقبلة.

أحمد خيري، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، بدأ عمله عمله كمراسل تليفزيوني، وقدّم عدة برامج فنية على عدد من الفضائيات، قبل أن يقدم برنامج "حال بلدنا" على راديو 9090.

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