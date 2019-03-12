محافظ أسيوط يرحب بمسرح الجنوب

رحب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بإقامة الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى والمقرر إقامتها فى الفترة من 11 : 17 أبريل 2019 فى قرى ومراكز محافظة أسيوط وذلك خلال لقائه باللواء حسن خلاف مساعد وزير الثقافة السابق ورئيس شرف المهرجان .



قال اللواء جمال نور الدين أن المهرجان المسرحي لشباب الجنوب يأتى فى إطار خطته لعمل تنمية ثقافية وفنية كبيرة فى محافظة أسيوط خاصة أن المحافظة عانت كثيرا خلال الفترة الماضية وإقامة المهرجان سيتيح عمل نهضة ثقافية كبيرة خاصة أن خطة المهرجان تتضمن إقامة ورش تدريبية وعروض مسرحية لأهالى محافظة أسيوط فى الفرى والمراكز وايضا المستشفيات ومراكز الشباب وهو حدث كبير يقام لأول مرة فى قرى صعيد مصر.



ومن جانبه قال اللواء حسن خلاف رئيس شرف المهرجان إن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط من القيادات القليلة التى تدرك أهمية الثقافة فى محاربة الإرهاب وهو شعار الدورة الرابعة من المهرجان وتقديم العروض فى القرى يهدف إلى إعادة تشكيل وعى الشباب بشكل سليم ومحاربة الأفكار المتطرفة خاصة أن المهرجان يحمل خطط متنوعة وجديدة عما سبق تقديمه فى الدورات السابق.