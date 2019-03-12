محافظ الفيوم يتفقد المستشفى العام ويطمئن على طفلة حادث المندرة

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بجولة تفقدية بالمستشفى العام للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى، والاطمئنان على الطفلة المصابة بحادث سير طريق المندرة الفيوم، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد الله مدير عام مستشفى الفيوم العام، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.



خلال الجولة أكد محافظ الفيوم على توفير المستلزمات الطبية الأساسية، وانتظام النوبتجيات، والاهتمام بأعمال النظافة العامة بالمستشفى، وعمل الصيانات البسيطة، وشدد على المتابعة الدورية لانتظام العمل بكافة المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بالقرى لتقديم الخدمات الطبية الملائمة للمواطنين.



كما قام محافظ الفيوم بزيارة الطفلة جنى وليد جمعة من قرية المندرة التابعة لمركز الفيوم، المصابة بحادث سير بطريق المندرة الفيوم حال عودتها من حضانة القرية، وأكد على إجراء الفحوص الطبية وعمل الإشاعات اللازمة، وتوفير الرعاية الصحية لها لحين تماثلها للشفاء.