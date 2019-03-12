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أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تبدي رغبتها لفتح مكتب لها بالعاصمة اليمنية المؤقتة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:57 م
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
أ ش أ
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن استعدادها فتح مكتب إنساني لها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لتقديم الدعم الإنساني والتنسيق من خلاله لتوفير الاحتياجات الإنسانية وفق ما سيتم الاتفاق عليه مع الجانب اليمني بهذا الخصوص.

جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم /الثلاثاء/ مع مديرة إدارة الشئون العربية بمنظمة التعاون الإسلامي نورية الحمامي، حيث تطرقا لمناقشة آليات تفعيل عمل المنظمة في المجال الإنساني في اليمن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

ونوه وزير الخارجية اليمني بالدور المهم الذي لعبته منظمة التعاون الإسلامي في دعم الشعب اليمني في جميع المجالات وخاصة في مجال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

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